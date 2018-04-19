  • الخميس 19 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:39 ص
بحث متقدم
صلاح

"صلاح" يتصدر قميص ليفربول في الموسم الجديد

مشاري بن راشد

الإسلامبولى لمشاري بن راشد: "حذاء سلطان"

نشأت الديهي

إعلامي مصري يطالب بتصفية معارض على الطريقة الروسية‎

تقادم الخطيب: حقيقة أثبتها النظام على مرسي

الخطيب: "الإخوان هللوا لأردوغان.. ما هذا التناقض؟"

رونالدو

خطة زيدان لوصول "رونالدو" نهائى دورى أوروبا

حسني مبارك

الزمر : أنا مسامح مبارك

معروف يوسف

أزمة جديدة تضرب نادي الزمالك

ربع جنيه يفصل الدولار عن ورقة الـ20 جنيها

أسعار الدولار اليوم في البنوك

بدر

بدر: تخصيص 2 مليون جنيه لأغلب نواب ائتلاف "دعم مصر"

أسعار الذهب

تعرف على أسعار الذهب اليوم

توريد 4 آلاف و11 طن قمح ببنى سويف

قبلي وبحري

بنى سويف
بنى سويف

مصطفى البحار

أخبار متعلقة
#

توريد 780 طن قمح لشون وصوامع بني سويف

#

غلق 96 منشأة طبية غير مرخصة ببني سويف

#

سلفيو بنى سويف يدلون بأصواتهم فى الانتخابات

#

أزمة بين «الإسكان» وشركة مقاولات ببني سويف

ميناء

سفاجا

سياحية

البحري

أفواج.

استقبلت شون وصوامع محافظة بني سويف 4 آلاف و11 طن قمح من المزارعين والموردين حيث تتم عملية استلام القمح طبقًا للخطة التي وضعتها المحافظة لهذا الغرض تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية والتي توفر منظومة متكاملة تتضافر فيها جهود الجهات المعنية والمعاونة بشكل منظم ومتكامل وذلك ساهم بشكل كبير في استلام محصول القمح بأقل قدر من المشاكل مقارنة بما حدث في المواسم السابقة تفقد المهندس عمر حسن على وكيل وزارة الزراعة ببني سويف شون وصوامع القمح بمركزي الوسطى وناصر لمتابعة انتظام توريد القمح.

كما تفقد وكيل وزارة الزراعة شونة مطحن الوسطى والتي استلمت 190 طنًا و570 كيلو جرامًا وصوامع كوم أبو راضى التي وصل التوريد بها لـ472 طنًا و86 كيلو جرامًا وتفقد شونة ناصر التابعة للبنك الزراعي المصرى.

وأكد المهندس طه سيد رئيس قطاع مطاحن وصوامع بنى سويف بدء استلام الأقماح المحلية من المزارعين وفقًا للضوابط المرسلة من وزارة التموين والتي يقتصر فيها التوريد على الشركة المصرية وقطاع المطاحن والشركة القابضة والبنك الزراعى بأسعار مختلفة حسب درجات النقاوة تبدأ بـ 570 جنيهًا لدرجة 22،5 و585 جنيها للإردب درجة 23 و600 جنيهًا للإردب درجة 23،5.

 وأشار طه إلى أن السعة التخزينية للقطاع كبيرة ومجهزة لاستلام جميع الكميات حيث تبلغ السعة التخزينية لمجمع صوامع بهلر 30 ألف طن والصوامع المعدنية 1300 طن وصوامع الواسطى 5 آلاف طن وشونة الواسطى 4 آلاف طن وشونة بنى سليمان 8 آلاف طن وشونة ببا 7 آلاف طن بالإضافة إلى شون البنك الزراعى المنتشرة في جميع مراكز المحافظة.

 وأكد المهندس ناصر زين المدير التنفيذى للقطاع أنه تيسيرًا على المزارعين سيتم سداد قيمة التوريد خلال 48 ساعة من التسليم مضيفًا أن بشائر المحصول تبشر بالخير حيث إن محافظة بنى سويف من المحافظات التي تتميز بزراعة المحصول.

وأضاف المهندس إيهاب أحمد رئيس لجان الاستلام أن لجان الاستلام تشكلت في جميع المواقع من عدة جهات حيث تضم اللجنة عضوا من مديرية التموين وعضوا من مديرية الزراعة وعضوا من قطاع المطاحن وعضو للموازين "القبانية" وعضو من هيئة الصادرات وقال: "هدفنا الأساسى هو العمل على راحة المزارعين واستلام أقماح مطابقة للمواصفات التي أعلنتها وزارة التموين".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قوات بشار إذ ترهب فريق التحقيق الأممي

جمال سلطان

الجماعات الإسلامية والاستبداد.. أيهما سبب للأخر؟!

محمود سلطان

المنتخب ليس رهين الناديين

فراج إسماعيل

عز.. حديد

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

(عباس الطرابيلى: أهمية التواصل مع الشباب)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» سرقة المصوغات منك في المنام حلول لمتاعب مالية
» تعرف على أسعار الذهب اليوم
» إيتو يحفز "صلاح" لبلوغ نهائي كأس العالم
» دعوات ساخرة لصندوق دعم الوزراء الفقراء‎
» 6 كوارث يتعرض لها الشعب السورى خلال 7 سنوات
» سؤال جريء من "أديب" يحرج نيللي كريم
» القبض على 100 شخص في أكبر حملة علي الدعارة
» اكتشاف طبي ينقذ من أمراض مزمنة
» البرلمان الأوروبي يطلب مثول زوكربيرغ شخصيا
» انكسار درجات الحرارة اليوم
» السبب الحقيقي لاستهداف الأسد للبنية التحتتية بسوريا

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر