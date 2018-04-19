توريد 4 آلاف و11 طن قمح ببنى سويف

19 أبريل 2018 - 07:38 ص

استقبلت شون وصوامع محافظة بني سويف 4 آلاف و11 طن قمح من المزارعين والموردين حيث تتم عملية استلام القمح طبقًا للخطة التي وضعتها المحافظة لهذا الغرض تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية والتي توفر منظومة متكاملة تتضافر فيها جهود الجهات المعنية والمعاونة بشكل منظم ومتكامل وذلك ساهم بشكل كبير في استلام محصول القمح بأقل قدر من المشاكل مقارنة بما حدث في المواسم السابقة تفقد المهندس عمر حسن على وكيل وزارة الزراعة ببني سويف شون وصوامع القمح بمركزي الوسطى وناصر لمتابعة انتظام توريد القمح.



كما تفقد وكيل وزارة الزراعة شونة مطحن الوسطى والتي استلمت 190 طنًا و570 كيلو جرامًا وصوامع كوم أبو راضى التي وصل التوريد بها لـ472 طنًا و86 كيلو جرامًا وتفقد شونة ناصر التابعة للبنك الزراعي المصرى.



وأكد المهندس طه سيد رئيس قطاع مطاحن وصوامع بنى سويف بدء استلام الأقماح المحلية من المزارعين وفقًا للضوابط المرسلة من وزارة التموين والتي يقتصر فيها التوريد على الشركة المصرية وقطاع المطاحن والشركة القابضة والبنك الزراعى بأسعار مختلفة حسب درجات النقاوة تبدأ بـ 570 جنيهًا لدرجة 22،5 و585 جنيها للإردب درجة 23 و600 جنيهًا للإردب درجة 23،5.



وأشار طه إلى أن السعة التخزينية للقطاع كبيرة ومجهزة لاستلام جميع الكميات حيث تبلغ السعة التخزينية لمجمع صوامع بهلر 30 ألف طن والصوامع المعدنية 1300 طن وصوامع الواسطى 5 آلاف طن وشونة الواسطى 4 آلاف طن وشونة بنى سليمان 8 آلاف طن وشونة ببا 7 آلاف طن بالإضافة إلى شون البنك الزراعى المنتشرة في جميع مراكز المحافظة.



وأكد المهندس ناصر زين المدير التنفيذى للقطاع أنه تيسيرًا على المزارعين سيتم سداد قيمة التوريد خلال 48 ساعة من التسليم مضيفًا أن بشائر المحصول تبشر بالخير حيث إن محافظة بنى سويف من المحافظات التي تتميز بزراعة المحصول.



وأضاف المهندس إيهاب أحمد رئيس لجان الاستلام أن لجان الاستلام تشكلت في جميع المواقع من عدة جهات حيث تضم اللجنة عضوا من مديرية التموين وعضوا من مديرية الزراعة وعضوا من قطاع المطاحن وعضو للموازين "القبانية" وعضو من هيئة الصادرات وقال: "هدفنا الأساسى هو العمل على راحة المزارعين واستلام أقماح مطابقة للمواصفات التي أعلنتها وزارة التموين".

