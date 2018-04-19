» لأول مرة من 30 سنة .. عادل إمام وسمير غانم يجتمعان في عمل واحد

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سمير غانم
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عادل إمام وسمير غانم

أعلن المخرج رامي إمام عن سعادته بإخراج عمل يجمع كل من والده عادل إمام والنجم سمير غانم خلال رمضان المقبل .

ونشر "إمام" صورة للنجمين عبر حسابه بموقع "فيس بوك" ، وعلق عليها قائلًا: "مش قادر أوصف إحساسي... اثنان من عمالقة الكوميديا في العالم العربي يلتقون بعد 33 سنة من آخر فيلم التقوا فيه مع بعض... سمير غانم و عادل امام - عوالم خفية - رمضان 2018 - انتاج شركةً ماجنوم".

يذكر أن آخر عمل جمع النجميع كان فيلم "رمضان فوق البركان" الذي تم إنتاجه عام 1985.

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