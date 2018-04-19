البدري يكشف أسماء الصفقات التي سيضمها الأهلي

19 أبريل 2018 - 08:29 ص

كشف حسام البدري - المدير الفني للنادي الأهلي - عن أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي ، فضلًا عن الصفقات الجديدة .



وقال "البدري" في لقاء مع برنامج "مع شوبير" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير على قناة "صدى البلد" : "بالنسبة للمعارين فإنني قررت عودة ناصر ماهر من سموحة .. أما عن أحمد الشيخ ومؤمن زكريا فبنسبة كبيرة سوف يعودوا للفريق خلال أسابيع أما عن فوزي الحناوي المعار للاتحاد فلم أتخذ قرارًا بشأنه حتى الآن .. قد يبقى معارًا لمدة موسم آخر .. أما عماد متعب فلم أتخذ قرارًا بشأنه .. هو قال إنه لن يقبل أن يلعب على فترات وبالتالي فالوضع حتى الآن لم يتغير .. لدينا مروان و وليد وصلاح محسن فالأمر صعب".



وأضاف: "أما عن الصفقات التي أبتغي ضمها فتتمثل في محمد مجدي (قفشة) لاعب إنبي ، بالإضافة إلى رمضان صبحي على سبيل الإعارة .. وأيضًا أحب أن ينضم لي المدافع علي جبر إذا انتقل من الزمالك إلى وست برومتش رسميًا .. وأفكر في انضمام محمد حمدي الظهير الأيسر لنادي المصري .. أما عن محمد إبراهيم لاعب الزمالك فلا أفكر فيه وعندي مبدأ .. مادام اللاعب متعاقدًا مع نادي الزمالك وعقده ساري فلا نستطيع التفكير فيه .. وأيضًا لم أتخذ قرارًا بشأن ضم عمر السعيد لاعب وادي دجلة".



