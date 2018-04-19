أسعار الدولار اليوم في البنوك

19 أبريل 2018 - 09:03 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 19 أبريل في البنوك.

وسجل سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

كما ثبت سعر العملة الأمريكية في بنكي القاهرة والتجاري الدولي عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار أيضا في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك البركة وكريدي أجريكول وأبو ظبي الإسلامي وقناة السويس عند 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع، واستقر السعر في السوق الموازى عند 17.75 جنيه.

ويتوقع محللون أن يشهد الـدولار موجة جديدة من التراجع خلال الأسابيع المقبلة في ظل تراجع الطلب على العملة وارتفاع تدفقات العملات الصعبة على البنوك.