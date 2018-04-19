أزمة جديدة تضرب نادي الزمالك

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معروف يوسف

اللاعبين

رزاق سيسيه

القائمة البيضاء

دخل نادي الزمالك في خلاف جديد بسبب اللاعب النيجيري معروف يوسف حيث تضاربت الآراء حول رحيله أو البقاء عليه.

فهناك آراء ترحب ببقائه داخل القلعة البيضاء وآراء أخرى تطالب برحيله.

واستقر مسئولو نادي الزمالك على رحيل جميع اللاعبين الأفارقة المتواجدين في القائمة البيضاء باستثناء الثنائي التونسي حمدي النقاز و الكونغولي كاسونجو إذ ينوى مسئولو الأبيض تسويق نانا بوكو و الثنائي المعار أشيمبونج و رزاق سيسيه خلال الميركاتو الصيفي المقبل ولكن تسبب مصير معروف يوسف فى حدوث خلاف داخلي حول مصيره .


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