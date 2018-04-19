لحوم فاسدة للمرضى بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف

19 أبريل 2018 - 09:50 ص

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، تحقيقًا صحفيًا بشأن تقديم لحوم فاسدة للمرضى في مستشفى التأمين الصحي بمحافظة بني سويف.

وظهر بالتقرير المعروض ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم"، اللحوم وقد ظهر شكلها غير المتعارف عليه وبدت عليها علامات العفن.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد فتحى، وكيل إدارة التفتيش والمجازر ببني سويف خلال لقائه بكاميرا البرنامج، أنهم كانوا تلقوا إشارة من مدير عام الطب البيطري بضرورة التوجه فورًا لمستشفى التأمين الصحي نظرًا لاتصال أحد الزملاء بوجود لحوم فاسدة.

وأضاف "فتحي" أنهم على الفور توجهوا لمطبخ المستشفى ووجدوا 73 كيلو لحوم بها عفن بكتيري وتنبعث منها رائحة كريهة وتم التحفظ عليها وتحرير محضر بالواقعة.

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