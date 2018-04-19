الخطيب: "الإخوان هللوا لأردوغان.. ما هذا التناقض؟"

19 أبريل 2018 - 09:50 ص

قال الباحث والناشط السياسي تقادم الخطيب، إن جماعة الإخوان المسلمين، متناقضة في أسلوب حياتها.

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" عقب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن انتخابات رئاسية مبكرة: "في تركيا يعلن أردوغان عن انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، فيهلل أعضاء الإخوان المسلمون لذلك ويرون أنها حكمة ورشاده عقل منه لكي يقطع الطريق على المؤامرات".

وتابع "الخطيب": "في ذات الوقت يرون أن المطالبة بانتخابات في الـ 30 من يونيو مطلب غير عادل، فما هذا التناقض".

وكان قد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالأمس، إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في الرابع والعشرين من يونيو المقبل، عقب اجتماعه بزعيم حزب الحركة القومية .