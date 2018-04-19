» سؤال جريء من "أديب" يحرج نيللي كريم

إيمان هاني
أحرج الإعلامي عمرو أديب، الفنانة نيللي كريم على الهواء بسبب الوعكة الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا.
وقال "أديب" من خلال برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي": "إنتي مش بتحب حد يجيلك المستشفى يزورك وانتي تعبانة؟".
ومن جهتها ردت، كريم قائلة: "إنها لا تحبذ أن يراها أحد وهى مريضة".
وقاطعها "أديب" قائلاً: "عشان كدة محدش جالك خالص في المستشفى"، فأوضحت: "كريم" أن عددًا قليلاً من أصدقائها المقربيين هم من قاموا بزيارتها في المستشفى.
شاهد الفيديو..
ظهر11:59 ص
فجر
04:00
شروق
05:28
ظهر
11:59
عصر
15:36
مغرب
18:31
عشاء
20:01