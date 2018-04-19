» سؤال جريء من "أديب" يحرج نيللي كريم

19 أبريل 2018 - 09:59 ص

أحرج الإعلامي عمرو أديب، الفنانة نيللي كريم على الهواء بسبب الوعكة الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا.

وقال "أديب" من خلال برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي": "إنتي مش بتحب حد يجيلك المستشفى يزورك وانتي تعبانة؟".

ومن جهتها ردت، كريم قائلة: "إنها لا تحبذ أن يراها أحد وهى مريضة".

وقاطعها "أديب" قائلاً: "عشان كدة محدش جالك خالص في المستشفى"، فأوضحت: "كريم" أن عددًا قليلاً من أصدقائها المقربيين هم من قاموا بزيارتها في المستشفى.

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