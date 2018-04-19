» 6 كوارث يتعرض لها الشعب السورى خلال 7 سنوات

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حددت القاضية الفرنسية كاترين مارشى أويل رئيسة اللجنة الدولية المستقلة بشأن الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان في سوريا, مجموعة من الحوادث الكارثية التى تعرض لها الشعب السورى خلال الـ7 سنوات الماضية, وجاء ذلك على هامش كلمتها داخل الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضافت مارشى أويل أن من الأزمات التى تعرض لها الشعب السورى تشمل عمليات تعذيب واسعة النطاق، واختفاء قسري، وعنف جنسي ضد الإناث والذكور، إلى جانب الاسترقاق الجنسى والهجمات ضد المدنيين وأهداف مدنية، بينها مدارس ومستشفيات، فضلا عن ادعاءات باستخدام أسلحة كيميائية.

وتابعت رئيس اللجنة الدولية بأن دراسة منظمة الأمم المتحدة لرصد الانتهاكات قامت على عنصرين، وهما تجميع ودمج وحفظ وتحليل أدلة الانتهاكات؛ ثم إعداد ملفات لتسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية العادلة والمستقلة، وفقاً للقانون الدولي، وتقدميها إلى المحاكم التي سيكون لها مستقبلا الولاية لمحاكمة المتورطين.

وفى نفس السياق قال، فرانسوا ديلاتر مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة خلال كلمته فى الجلسة العامة: "قدمت بلادي، بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى مجلس الأمن مشروع قرار، بداية هذا الأسبوع، يتضمن عناصر، بينها سبل ضمان تحقيق العدالة في سوريا".

وتابع: "ندين للشعب السوري بضرورة تحقيق العدالة، لذا يتعين علينا جميعًا التعاون مع آلية اللجنة المستقلة, ونأمل أن تنخرط العدالة الدولية مع آلية اللجنة المستقلة، حتى تتم محاكمة الجناة في سوريا، وننهي الإفلات من العقاب".

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