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نظر طعن متهمى اغتيال النائب العام لوضعهم على قوائم الإرهاب

قضايا وحوادث

محكمة النقض
محكمة النقض

شيماء السيد

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تباشر محكمة النقض، اليوم الخميس، الطعون المقدمة من 67 متهمًا بـ"اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات"، على قرار إدراجهم بقوائم الشخصيات الإرهابية.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت فى يوليو الماضى، برئاسة المستشار حسن فريد، وبإجماع الآراء، بإعدام 28 متهمًا، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار الراحل هشام بركات.

كما عاقبت المحكمة 15 متهمًا بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذى توفى قبل الفصل فى الدعوى.


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