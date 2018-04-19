عامل يفجر عين آخر عاكس خطيبته

19 أبريل 2018 - 10:11 ص

أقدم عامل على فقء عين آخر لمعاكسته خطيبته أثناء سيرها بالشارع، في قرية ميت غزال بمركز السنطة بمحافظة الغربية، وتم ضبط المتهم، واعترف بارتكابه للواقعة.

وردت معلومات للواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، يفيد بورود إشارة من مستشفى طنطا الجامعى بوصول "س.ا"، 26 سنة مقيم قرية ميت غزال، مصابًا بانفجار بمقلة العين.

واتهم المجني عليه "م.ش"، 27 سنة، عامل بالتعدى عليه بالضرب بمطواة وإحداث ما به من إصاباته بسبب قيامه بمعاكسة خطيبته.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.