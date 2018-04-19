قرار غريب من "التعليم" حول الغش بالامتحانات

19 أبريل 2018 - 10:14 ص

أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أنه يتم تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة من قبل رجال الأمن الإداري من الداخل، والشرطة من الخارج لضمان سير العملية بسهولة.

وأكد في حوار في برنامج "رأي عام" على فضائية "تن"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أنه عند ضبط أي حالة غش داخل لجنة الامتحانات سيتم السماح للطالب باستكمال الاختبار في تلك المادة وباقي المواد لحين صدور قرار عقوبة.

وأشار رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إلى أن الغرض من ذلك عدم التشويش على باقي الطلاب داخل اللجنة.