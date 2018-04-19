» دعوات ساخرة لصندوق دعم الوزراء الفقراء‎

19 أبريل 2018 - 10:16 ص

عبر عدد من السياسيين والكتاب عن استيائهم وسخريتهم من قرار رفع رواتب السلك الدبلوماسي وأعضاء مجلس النواب.

وجاء في مقدمة الساخرين من القرار الكاتبة الصحفية مي عزام التي تقدمت باقتراح تأسيس صندوق تحت اسم "الأيدي الناعمة"، فى إشارة إلى حالة التناقض التى تعيشها الحكومة الحالية بين مطالبتها للمواطنين بتقليل النفقات وترشيد الاستهلاك فى ظل الازمة الاقتصادية الراهنة وسط توقعات بزيادة الأسعار الأيام المقبلة فى الوقت الذى يناقش فيه البرلمان رفع رواتب الوزراء.

وقالت "عزام" في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بمناسبة الضيق المالى الذى يعيشه الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسى وأعضاء مجلس النواب اقترح تأسيس صندوق #الأيدى_الناعمة".

وتابعت: "اتبرع ولو بجنيه لصندوق الأيدى الناعمة وارسل رسالة على رقم خمس أصفار، أمال لوكنتوا فالحين والدولة اتحسن ادائها كنتوا خدتوا كام".

وانهالت التعليقات على تغريدة "عزام" وجاء أبرزها:

غرد ناشط: " طيب حضرتك نسيتي تقولي الرقم اللي هنتبرع عليه وربنا يفك ازمتهم يارب دول غلابة".

وأضاف أخر: "مش عارف الناس دول والله لولانا إحنا والهبش اللى بينهبوه مننا كان زمانهم شحاتين لا وبيتنططوا علينا وبفلوسنا اللى اختشوا ماتو صحيح".

وقال ناشط: " يسلم بوقك والله كلام جميل".

وقال المحامي طارق العوضي في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": الواحد من كتر اللي سمعه في برامج التوك شو عن معاناة السادة الوزراء الغلابة بتوعنا، فقد قررت بعد تفكير وإحساسًا مني بالمسئولية البدء فورًا في تشكيل حملة، "اكفل وزير".

وعلق الدكتور حازم عبد العظيم الناشط السياسي على زيادة رواتب الدبلوماسيين والنواب في تغريدة له قائلاً: " زيادة مرتبات الوزراء والدبلوماسيين والنواب.. الباشا بيسدد فواتير الانتخابات الرئاسية. صكوك الولاء".

وأضاف "عبدالعظيم": "الشعب منفوخ غلاء وفقر. أكبر كذبة صدقناها في البداية "ماعنديش فواتير اسددها لحد" ثم شاهدنا وعاصرنا الأكذوبة تلو الأخري منذ 2014".