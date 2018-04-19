إعلامي مصري يطالب بتصفية معارض على الطريقة الروسية‎

19 أبريل 2018 - 10:21 ص

اتهم الإعلامي المصري نشأت الديهي المعارض المصري ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان "بهى الدين حسن" بالجاسوسية، مطالبا أن يتم التعامل معه بنفس طريقة الجاسوس الروسي " سيرغي سكريبال".



وأضاف الديهي في برنامج بالورقة والقلم الذي يعرض على فضائية "TEN" في جزء من حلقة الأربعاء 21 مارس الماضي أنه يجب يتم التعامل معه زى الجاسوس الروسي.



وأوضح الديهي أن بهي الدين يقوم بترويج بيانات كاذبة، يتم تقديمها له من جهات داخلية، لذا يجب التعامل معه كجاسوس، حيث قام بتقديم شكوي ضد مصر لأمين الأمم المتحدة.

وقد صرح بذلك ضمن استعراضه للمؤامرات التي تحيط بالوطن ودعوة بعض المصريين الجهات الأجنبية للتدخل في الشأن الداخلي المصري.

يذكر أن العاصمة لندن شهدت مقتل الجاسوس الروسى المزدوج السابق، العقيد سيرجى سكريبال بالجيش الروسى وابنته فى بريطانيا، وهو ما اعتبره لورى بريستو السفير البريطانى لدى موسكو هجوما، روسيا على القيم الدولية.

كما أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي طرد 23 دبلوماسيا روسيا، وواصفة إياهم بــ "ضباط استخبارات غير معلنين".

شاهد الفيديو:







































