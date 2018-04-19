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بالفيديو.. أحمد موسى: لـ"أبو تريكة" أنت مين؟

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الإعلامي أحمد موسى

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علق الإعلامي أحمد موسى، على قرار محكمة النقض بتأجيل نظر الطعون المقدمة من  محمد أبو تريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق و1537 متهمًا آخرين على إدراجهم بقوائم الإرهاب لجلسة 2 يوليوالمقبل للحكم، قائلاً: "محمد أبو تريكة ما زال مدرجًا على قائمة الإرهابيين".

وأَضاف "موسى" في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد": "لو أبو تريكة مش إرهابي أمال يبقي مين، مؤكدًا أن المحاكم تعمل بالأدلة والمستندات، وعندما تحكم المحكمة يكون بالادلة والبراهين".

 وأشار موسي إلى أن البعض انتقد وعاتب الدكتور فتحي سرور، بسبب دفاعه عن الاخوان في بعض القضايا.

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