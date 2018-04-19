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تزايد الإقبال على صور الاعتداء الجنسي للأطفال بالإنترنت

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الاعتداء الجنسي ع الاطفال
الاعتداء الجنسي ع الاطفال

عمرو محمد_متابعات

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ذكرت مؤسسة "إنترنت ووتش فاونداشن" في تقرير صادر عنها، وهى مؤسسة غير حكومية، أنه بلغ عدد الصور التي يظهر فيها اعتداء جنسي على أطفال بالإنترنت مستوى كبير عن أي وقت آخر.

وأكدت المؤسسة "في تقريرها السنوي إلى أنها وجدت أكثر من 78 ألف عنوان إلكتروني يحتوي على مواد بها اعتداءات جنسية على أطفال في عام 2017، مقارنة بأكثر من 57 ألفًا في عام 2016 .

وتسعى هذه المؤسسة، المعنية بمراقبة الإنترنت، حثيثا لرصد مثل هذه الصور وحذفها، فضلاً عن الاستجابة لتقارير تتلقاها من الجمهور في هذا الصدد .

وذكرت المؤسسة أنها تعاملت مع أكثر من 80 ألف تقرير عن انتهاكات مؤكدة، بالإضافة إلى ارتفاع في عدد مواقع الإنترنت "المتنكرة"، الموجودة على شبكة الإنترنت المفتوحة، حيث يُعرض المحتوى غير القانوني فقط للأشخاص الذين يدخلون إليها من خلال مسار معين .


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