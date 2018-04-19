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الباز لـ"فريد الديب": عمرك ما كسبت قضية

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الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز

إيمان هاني

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علق الإعلامي محمد الباز، على مرافعة  المحامي فريد الديب عن المستشار هشام جنينة، فى قضية الحوار الصحفي الذى أدلى به بأن الفريق سامي عنان، يمتلك وثائق عن كواليس الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير.

 وقال الباز خلال برنامجه "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، إن فريد الديب محامي عظيم لكنه نادرًا ما يكسب قضية، ذاكرًا بعض القضايا التى ترافع فيها الديب وخسرها ومنها قضية اتهام هشام طلعت مصطفى بقتل الفنانة سوزان تميم، وقضية تزوير أيمن نور للتوكيلات.

 ووصف الباز قيام الديب بالمرافعة عن جنينة فى قضية تمس الأمن القومي، بأنها متاهة درامية سياسية، موضحًا أنه فى لحظة معينة كان الديب خصما لهشام جنينة، متسائلاً:" كل قضية برزقها وورقها ولا إية !!".

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