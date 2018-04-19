تعليق نارى من أسطورة ريال مدريد على مهارات "صلاح"

19 أبريل 2018 - 10:32 ص

علق الفرنسي كريستيان كاريمبو نجم فريق ريال مدريد المعتزل على مهارة وتألق اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي في الفترة الأخيرة والمستوى الذي ظهر به منذ انضمامه إلى صفوف روما الإيطالي واستكمال مشواره مع "الريدز".

وأكد "كاريمبو" أن النجم المصري يعد الأفضل بين لاعبي العالم في الوقت الحالي لافتًا إلى أنه يظهر للجميع قيمة الكرة المصرية، والتي أنتجت العديد من اللاعبين المميزين، لكنهم لم يحصلوا على العديد من الفرص للاحتراف في أوروبا".

واختتم نجم ريال مدريد السابق قائلاً: "انتقاله لليفربول ادخله مرحلة أكثر أهمية في حياته الكروية، وربما يومًا ما سينتقل لريال مدريد أو برشلونة فهو يملك الإمكانيات والقدرات ليكون واحدًا من أفضل اللاعبين على الإطلاق".

جدير بالذكر أن محمد صلاح مرشح حاليًا للحصول على جائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي، منافسًا كل من دي بروين وهاري كين وديفيد سيلفا.



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