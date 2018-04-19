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أمين: ماذا يفعل الوزير حين يتلقى طلب ترشحه للمنصب؟

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محمد أمين

تغير حكومى

استعرض محمد أمين, الكاتب الصحفى, قصة قصيرة حول الشخصية العامة التى يتم اختيارها لأى منصب تنفيذي داخل الجهاز الإدارى للدولة, مشيرًا إلى أن حالة نفسية وعقلية واحدة يتعرض لها أى شخص يتم ترشحه لمنصب داخل الدولة, وعندما يتردد الخبر بتغير حكومى وتتلقى  شخصية  النبأ بأنها محتملة أن تكون ضمن المختارين فينقلب الوضع رأس على عقب وتتبدل أحوالها.

وأضاف أمين خلال مقاله الذى نشر بـ"المصرى اليوم" تحت عنوان "أهلا معالى الوزير" أن هناك إحدى الشخصيات  التى فعليا تلقت اتصالاً هاتفيًا من جهة سيادية تفيد بأنها ستكون على رأس المرشحين فى التعديل الوزارى المرتقب عقب أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين  الدستورية فى شهر يونيو القادم.

وتابع مسردًا لما حدث مع هذه الشخصية: "أغلق التليفون وسادت لحظة صمت.. دخل على زوجته في المطبخ.. وخرج دون أن يكشف لها حقيقة المكالمة.. ثم عاد وخرج فانتبهت، وسألته: مالك يا أحمد؟.. قال لها: عاوز أقولك على سر.. وخايف!.. منى: بلاش تقول.. أحمد: إزاى بس، ما إحنا عاوزين نستعد من دلوقتى.. منى: لإيه؟.. أحمد: بفكر ننقل من هنا.. منى: إيه؟.. أحمد: لازم ننقل من هنا!.. منى: ليه، هو فى حد زعلك؟.. أحمد: لأ المرحلة الجايه عاوزة حى راقى".

ومضى أمين موضحًا أن هذه الشخصية حاولت بكل الطرق أن تبحث عما يفسر لها مكالمة الجهة السيادية: "لا يحل هذا اللغز غير أستاذه الوزير السابق أحمد: صباح الخير معالى الوزير.. الوزير: أخيراً يا أحمد فينك يا راجل؟.. أحمد: والله يا فندم على بالى على طول.. الوزير: طب ما تيجى تاخد قهوتك، أنا فى النادى.. أحمد: فوراً يا فندم.. (كأنها فرصة من السماء).. الوزير: أخبارك إيه؟.. أحمد: كويس بس عاوز استشارة.. الوزير: خير.. أحمد: جالى تليفون من «اللى بالى بالك».. الوزير: آه، وزير ولا محافظ؟.. أحمد: وزير طبعاً".

وتابع مرددا: "فى المساء جدل كبير فى برامج التوك شو تكهنات وشائعات المانشيتات عن التغيير اسمه يتردد أحلام الدكتور أحمد بلا سقف بس وزير إيه؟ فى كل الأحوال يصلح وزيراً للصحة، والتعليم، والتعليم العالى لا يُمانع فى أى شىء.. إنه كرسى الوزارة!.. يشتغل سنة ثم معاش وزير معالى الوزير فى النادى حرم معالى الوزير راحت.. أولاد معالى الوزير «معانا» فى الجامعة.. الحكاية عاوزة «فيلا» ولو إيجار مؤقت".

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