عامل يطعن آخر لاعتدائه جنسيًا على طفلة

19 أبريل 2018 - 10:34 ص

أقدم عامل على محاولة قتل عاطل بالمريوطية بالجيزة، حيث طعنه بمطواة انتقامًا منه لاعتداء المجنى عليه وصديقه على ابنة المتهم جنسيًا.

وردت معلومات لغرفة النجدة تفيد بإصابة عاطل بجرح نافذ بالبطن، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض بمنطقة المريوطية.

وعلى الفور انتقل رجل المباحث الواقعة، وبيت التحريات أن المتهم "عامل" اعتدى على المصاب بسكين، بسبب استدراج المجني عليه بالاشتراك مع صديقه لابنة المتهم "البالغة من العمر 12 عامًا" والاعتداء عليها جنسيًا.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.