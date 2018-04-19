» إيتو يحفز "صلاح" لبلوغ نهائي كأس العالم

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طالب اللاعب صامويل إيتو نجم منتخب الكاميرون السابق، اللاعب محمد صلاح واللاعب ساديو ماني، ببذل كل جهد للوصول إلى نهائي مونديال روسيا 2018.

وقال "ايتو": "على صلاح وماني الإيمان بأنفسهما لم يُكتب ما يمنع أي فريق أفريقي من التواجد في نهائي مونديال روسيا ومواصلة مشواره للنهاية".

وأضاف نجم الكاميرون: في تصريحات نشرتها "وي سبورت": "أتمنى أن يكون أحد المنتخبات الأفريقية هو من يبتسم في نهائي المونديال".

وواصل إيتو: "ماني وصلاح يجب أن يؤمنوا بقدارتهما ويكتبوا قصتهما الخاصة"، مشيرًا إلى أنه سيكون لديهم الفرصة للعب كأس عالم في فرصة لم يحصل عليها الكثير.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى رفقة منتخبات روسيا، أوروجواي، والمملكة العربية السعودية، أما منتخب السنغال فيقع ضمن المجموعة الثامنة رفقة بولندا، كولومبيا، واليابان.



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