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تامر أمين: مفاجأة قريبة ستحدث بقناة الشرق

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تامر أمين
تامر أمين

إيمان هاني

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هاجم الإعلامي تامر أمين، معتز مطر الإعلامي في قناة الشرق، مؤكدًا أنه يتقاضى 40 ألف دولار شهريًا.

 وأكد "أمين" خلال برنامجه "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" أن معتز مطر يحصل على 10 آلاف دولار كراتب أساسي و30 ألف أخرى بأسماء وهمية، في الوقت الذي لا يحصل العاملون في القناة على رواتبهم.

 وأشار إلى أن العاملين في القناة سيعودون إلى القاهرة قريبًا وسيكشفون عن مفاجآت كبرى تحدث في قناة الشرق، مشددًا على أنهم سيقدمون اعترافات مثيرة عن معتز مطر ومحمد ناصر وأيمن نور.

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