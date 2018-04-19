  • الخميس 19 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:38 ص
بحث متقدم
صلاح

"صلاح" يتصدر قميص ليفربول في الموسم الجديد

مشاري بن راشد

الإسلامبولى لمشاري بن راشد: "حذاء سلطان"

نشأت الديهي

إعلامي مصري يطالب بتصفية معارض على الطريقة الروسية‎

تقادم الخطيب: حقيقة أثبتها النظام على مرسي

الخطيب: "الإخوان هللوا لأردوغان.. ما هذا التناقض؟"

رونالدو

خطة زيدان لوصول "رونالدو" نهائى دورى أوروبا

حسني مبارك

الزمر : أنا مسامح مبارك

معروف يوسف

أزمة جديدة تضرب نادي الزمالك

ربع جنيه يفصل الدولار عن ورقة الـ20 جنيها

أسعار الدولار اليوم في البنوك

بدر

بدر: تخصيص 2 مليون جنيه لأغلب نواب ائتلاف "دعم مصر"

أسعار الذهب

تعرف على أسعار الذهب اليوم

لهذا السبب "البرادعى" ينشر صورته مع قائد البوذيين

آخر الأخبار

البرادعي
البرادعي

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

ماذا طلب البدري من الكابيتانو بعد تألقة اللافت؟

#

برلماني: علينا التكاتف والوقوف بقوة مع الوطن

#

آرسنال: هذا سبب تألق «صلاح» مع ليفربول

#

"غالي" يبدأ تولي مهام عمله في القلعة الحمراء

البوذيين

البرادعي

القائد الديني

الدالاي لاما

نشر الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، صورة له مع الدالاي لاما، القائد الديني الأعلى للبوذيين التبتيي.

وأضاف في تدوينة له على "تويتر" قائلًا: "مع الدالاي لاما فى زيارة النصب التذكاري لضحايا القنبلة النووية فى هيروشيما نوفمبر 2010".

واختتم تدوينته بقوله: "إخلاء العالم من السلاح النووى هو الخيار العقلاني والأخلاقي لنتجنب تدمير الذات!

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة البردعي، حيث قال حكيم علي: "هناك سلاح آخر أشد هولا وبالا على الشعوب من السلاح النووى والكيماوي والبلاستيكي"

وأضاف آخر: "حضرتك قولت العقلاني والأخلاقى، لكن يا دكتور العالم بأسره لا عنده عقل أصلاً وبالتالي لا يوجد أخلاق، بل توجد لعبة والكل عايز يكسبها حتى ولو بأحكر السبل وأولهم الدول العظمى بالتالي الدول الفقيرة العرب عامة سمعًا وطاعًا لهم



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قوات بشار إذ ترهب فريق التحقيق الأممي

جمال سلطان

الجماعات الإسلامية والاستبداد.. أيهما سبب للأخر؟!

محمود سلطان

المنتخب ليس رهين الناديين

فراج إسماعيل

عز.. حديد

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

(عباس الطرابيلى: أهمية التواصل مع الشباب)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» سرقة المصوغات منك في المنام حلول لمتاعب مالية
» تعرف على أسعار الذهب اليوم
» إيتو يحفز "صلاح" لبلوغ نهائي كأس العالم
» دعوات ساخرة لصندوق دعم الوزراء الفقراء‎
» 6 كوارث يتعرض لها الشعب السورى خلال 7 سنوات
» سؤال جريء من "أديب" يحرج نيللي كريم
» القبض على 100 شخص في أكبر حملة علي الدعارة
» اكتشاف طبي ينقذ من أمراض مزمنة
» البرلمان الأوروبي يطلب مثول زوكربيرغ شخصيا
» انكسار درجات الحرارة اليوم
» السبب الحقيقي لاستهداف الأسد للبنية التحتتية بسوريا

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر