لهذا السبب "البرادعى" ينشر صورته مع قائد البوذيين

19 أبريل 2018 - 10:47 ص

نشر الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، صورة له مع الدالاي لاما، القائد الديني الأعلى للبوذيين التبتيي.

وأضاف في تدوينة له على "تويتر" قائلًا: "مع الدالاي لاما فى زيارة النصب التذكاري لضحايا القنبلة النووية فى هيروشيما نوفمبر 2010".

واختتم تدوينته بقوله: "إخلاء العالم من السلاح النووى هو الخيار العقلاني والأخلاقي لنتجنب تدمير الذات!

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة البردعي، حيث قال حكيم علي: "هناك سلاح آخر أشد هولا وبالا على الشعوب من السلاح النووى والكيماوي والبلاستيكي"

وأضاف آخر: "حضرتك قولت العقلاني والأخلاقى، لكن يا دكتور العالم بأسره لا عنده عقل أصلاً وبالتالي لا يوجد أخلاق، بل توجد لعبة والكل عايز يكسبها حتى ولو بأحكر السبل وأولهم الدول العظمى بالتالي الدول الفقيرة العرب عامة سمعًا وطاعًا لهم