» سرقة المصوغات منك في المنام حلول لمتاعب مالية

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متزوجة ومعى ولد وبنت. ورأيت أني في فرح وجاء بلطجية لسرقة المصوغات الذهبية من جميع الحضور في الفرح لكني وضعت مادة على الذهب قال لي بعض الحضور عليها كل من يحاول أن يمسك مصوغاتي تحرقه هذه المادة وبعدها قال لي البلطجية أنهم لا يريدون سرقتي لكن هناك شخص يطلبني للزواج. وشكرًا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قد يدل السارق للمتزوجة على وجود بعض المشاكل الزوجية. ويدل على المتاعب المالية التى قد تشهد حلولاً أفضل قريباً إن شاء الله، ويدل على وجود مشاكل صحية وبعض المتاعب النفسية. والتعرض للسرقة قد يدل على غيبة آخرين لك، أو وجود شخص غير جدير بالثقة يحاول التقرب والتودد إليك.

أما إذا كنت حاملاً فرؤيا السارق قد تدل على إنجاب ولدًا يكون شديد الذكاء أو بنتًا لها خصال حسنة. وعدم سرقة المجوهرات الخاصة بك بسبب نصيحة الحضور لك بوضع المادة الحارقة تدل على مساعدة ومساندة المقربين منك وحسن النية منهم وسعيهم في حل مشكلة تخصك، وتدل على سماعك أخبارًا سارة فى الفترة المقبلة.

وطلب رجل للزواج منك فزواج المتزوجة برجل آخر يدل على الخير فى العمل والتجارة، ودخول النفع في بيتك أو على زوجك، وزواج المتزوجة شفاء من مرض وتحقيق أمنية، وزواج المتزوجة أيضًا إن كان لها ولد كبير دل على زواج ولدها. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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