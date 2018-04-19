الإسلامبولى لمشاري بن راشد: "حذاء سلطان"

19 أبريل 2018 - 10:50 ص

سخر محمد شوقي الإسلامبولي، القيادي بالجماعة الإسلامية وشقيق خالد الإسلامبولي قاتل الرئيس الراحل أنور السادات من تصريحات الشيخ مشاري بن راشد العفاسي التي يهاجم فيها جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف الإسلامبولي على حسابه الشخصى على "تويتر" حينما يعيّر أحذية السلطان أهل الإيمان بماضيهم ويشككون فيهم، لا بد أن تتذكر قول فرعون لموسى عليه السلام "وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين".

ويأتي رده عقب هجوم العفاسي علي القيادي الإخواني سيد قطب حيث وصفه في تغريدة له على حسابه علي تويتر قائلاً: في مثل هذه الأيام من أبريل 1945م كتب إمام التكفير ومستشار مكتب جمال عبد الناصر في أول حكمه.. وعراب الإخوان سيد قطب مقالاً بعنوان: لماذا صرت ماسونيًا، وذلك في جريدة التاج المصري الماسونية!

وتساءل: هل يعقل أن يترك الماسون أو يتركونه، وهل هو مندس في الإخوان؟

كما انتقد العفاسي جماعة الإخوان قائلا: وقف البوطي مع النظام السوري فالتمسوا له الأعذار.. وأدانت حماس القصاص من النظام السوري فدافعوا عنها!

وأوضح أنهم ليسوا مع الشعب السوري الجريح ولا مع جرح الأمة القضية الفلسطينية إنهم يقدمون حزبهم على جميع الأعراف والمبادئ والقيم والدين، ويجمعون الأموال لما بعد بشار.