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تعليق ناري من آمنة نصير عن تقنين "الخطوبة"

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رفضت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب، مقترح تقنين فترة "الخطوبة" بين الشباب.

وأكدت "نصير" خلال لقائها ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم"، أن الشباب عازفون عن الزواج بوجه عام فإذا قومنا بتقنين "الخطوبة" سيرهب من هذا الشأن، قائلة: "الشباب هيقول أبعد عن الشر وأغنيله".

وأوضحت "نصير"، أن الخطوبة مرحلة تعارف تختلف من وسط لآخر، لافتة إلى أن الشريعة الإسلامية اهتمت بها ووضعت ضوابطت خاصة بها.

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