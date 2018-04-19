» تعرف على أسعار الذهب اليوم

19 أبريل 2018 - 10:54 ص

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، بواقع جنيها للجرام حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 662 جنيهًا في السوق المحلية، بعد أن وصل إلى 655 جنيهًا في الأيام الماضية.

ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب

عيار 18 :567 جنيهًا

عيار 21 : 662 جنيهًا

عيار 24 : 756 جنيهًا

الجنيه الذهب: 5296 جنيهًا

الأوقية : 1352 دولارًا

أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضى وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.



