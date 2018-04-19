  • الخميس 19 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:37 ص
بحث متقدم
صلاح

"صلاح" يتصدر قميص ليفربول في الموسم الجديد

مشاري بن راشد

الإسلامبولى لمشاري بن راشد: "حذاء سلطان"

نشأت الديهي

إعلامي مصري يطالب بتصفية معارض على الطريقة الروسية‎

تقادم الخطيب: حقيقة أثبتها النظام على مرسي

الخطيب: "الإخوان هللوا لأردوغان.. ما هذا التناقض؟"

رونالدو

خطة زيدان لوصول "رونالدو" نهائى دورى أوروبا

حسني مبارك

الزمر : أنا مسامح مبارك

معروف يوسف

أزمة جديدة تضرب نادي الزمالك

ربع جنيه يفصل الدولار عن ورقة الـ20 جنيها

أسعار الدولار اليوم في البنوك

بدر

بدر: تخصيص 2 مليون جنيه لأغلب نواب ائتلاف "دعم مصر"

أسعار الذهب

تعرف على أسعار الذهب اليوم

تعرف على أسعار الذهب اليوم

مال وأعمال

أسعار الذهب
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

تعرف على أسعار الذهب اليوم

#

تعرف على أسعار الذهب اليوم

#

تعرف على أسعار الذهب اليوم

#

تعرف على أسعار الذهب اليوم

الذهب

الأسواق

أسعار

خبراء

ايهاب واصف

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، بواقع جنيها للجرام حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 662 جنيهًا في السوق المحلية، بعد أن وصل إلى 655 جنيهًا في الأيام الماضية.

ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب

عيار 18 :567 جنيهًا

عيار 21 : 662 جنيهًا

عيار 24 : 756 جنيهًا

الجنيه الذهب: 5296 جنيهًا

الأوقية : 1352 دولارًا

أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضى وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قوات بشار إذ ترهب فريق التحقيق الأممي

جمال سلطان

الجماعات الإسلامية والاستبداد.. أيهما سبب للأخر؟!

محمود سلطان

المنتخب ليس رهين الناديين

فراج إسماعيل

عز.. حديد

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

(عباس الطرابيلى: أهمية التواصل مع الشباب)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» سرقة المصوغات منك في المنام حلول لمتاعب مالية
» تعرف على أسعار الذهب اليوم
» إيتو يحفز "صلاح" لبلوغ نهائي كأس العالم
» دعوات ساخرة لصندوق دعم الوزراء الفقراء‎
» 6 كوارث يتعرض لها الشعب السورى خلال 7 سنوات
» سؤال جريء من "أديب" يحرج نيللي كريم
» القبض على 100 شخص في أكبر حملة علي الدعارة
» اكتشاف طبي ينقذ من أمراض مزمنة
» البرلمان الأوروبي يطلب مثول زوكربيرغ شخصيا
» انكسار درجات الحرارة اليوم
» السبب الحقيقي لاستهداف الأسد للبنية التحتتية بسوريا

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر