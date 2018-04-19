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المنيا..

افتتاح المكتبة الرقمية للطلاب والباحثين بمركز المرأة بالمنيا

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مركز دراسات المراة بالمنيا الجديدة
مركز دراسات المراة بالمنيا الجديدة

جمال زكى

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تقرر افتتاح مكتبة رقمية وإلكترونية للطلاب والباحثين فى مجال الطفل والمرأة بمقر مركز الطفل بمدينة المنيا الجديدة.

وقالت أميرة عبد الفتاح مدير إدارة  شئون المرأة والمشرف العام على المركز إن المركز يضم أحداث مكتبة رقمية وإلكترونية لتكون مرجعًا للأطلاب والباحثين فى مجال الطفل والمرأة بصفة خاصة فى كل مجالات العلوم بصفة عامة.

وأشارت عبد الفتاح  إلى أن المكتبة سوف تستقبل كل الرسائل العلمية فى الماجستير والدكتوراه لكل الباحثين لدعم المكتبة  فى تقديم كل المعلومات والدراسات الخاصة بالطفل والمرأة ف  صعيد مصر.

  وناشدت عبد الفتاح الجهات بتدعيم المركز بالعلوم  المختلفة والدراسات من اجل خدمة الطلاب  والباحثين من كل محافظات مصر

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