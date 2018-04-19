» مفاجأة فى ترتيب المنتخبات العربية فى القيمة التسويقية

19 أبريل 2018 - 11:15 ص

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة شهر يونيو، لانطلاق منافسات الدورة المقبلة من بطولة كأس العالم في روسيا، ويدور الحديث عن حجم الجوائز وكذلك القيمة السوقية للاعبين والمنتخبات المشاركة.حيث يتجمع منتخبات العالم

تبلغ القيمة السوقية الإجمالية للمنتخبات المشاركة في البطولة 12.35 مليار دولار. ويأتي المنتخب الفرنسي في الصدارة بـ 1.362 مليار دولار، ثم إسبانيا في المركز الثاني بـ 1.266 مليار دولار، تليها ألمانيا بـ 1.212 مليار دولار، ثم البرازيل في المركز الرابع بـ 957.23 مليون دولار.

ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت"، المتخصص في الشؤون الرياضية، يأتي منتخب السنغال في صدارة المنتخبات الأفريقية المشاركة في البطولة (وفي المركز الثامن من بين كل منتخبات المونديال) بـ 391.96 مليون دولار.

ثم يأتي المغرب في المركز الثاني على مستوى أفريقيا بـ 186.95 مليون دولار، ثم نيجيريا بـ 166.80 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن القيمة السوقية للمنتخب المصري قد وصلت إلى 164.09 مليون دولار، في حين جاء المنتخب التونسي أخيرا بين المنتخبات الأفريقية المشاركة في المونديال بـ 71.17 مليون دولار.

وجاء المنتخب السعودي في المركز قبل الأخير ضمن الفرق المشاركة بـ 27.69 مليون دولار، في حين تذيل منتخب بنما القائمة بـ 1.341 مليون دولار.

أما من حيث القيمة السوقية للاعبين، فيأتي النجم الأرجنيتي ليونيل ميسي على رأس القائمة بـ 229.89 مليون دولار، ثم لاعب خط الوسط الفرنسي الشاب، كيليان مبابي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، في المركز الثاني بـ 153.26 مليون دولار.

ويأتي اللاعب المصري محمد صلاح في المركز الأول عربيا وأفريقيا، والرابع عشر عالميا، بـ 102.17 مليون دولار، متفوقا على العديد من اللاعبين البارزين مثل إيسكو الإسباني (95.79 مليون دولار) والأرجنتيني سيرجيو أجويرو (95.79 مليون دولار)، والبرازيلي جابريل جيسوس (89.40 مليون دولار).



