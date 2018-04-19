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إخلاء سبيل مدرس ومحام بضمان مالى بالمنيا

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قررت محكمة جنايات المنيا اليوم الخميس برئاسة المستشار عمر سويدان رئيس الدائرة الخامسة بجنايات جنوب تأييد إخلاء سبيل  محام ومدرس بتهمة الانضمام لجماعة الاخوان بضمان مالى قدره 10 آلاف جنيه لكل منهما.

وقال مصدر قانونى  إن المحكمة أيدت إخلاء سبيل كل من خالد الكومى ومحمد سيد أحمد بضمان مالى قدره 10 آلاف جنيه لكل منهما ورفض طعن النيابة العامة على اخلاء سبيلهما

وكانت أجهزة الأمن قد ألقت فى فبراير الماضى القبض على كلا من  خالد الكومى ومدرس آخر بتهمة حيازة مطبوعات وقيادة تنظيم ينتمى إلى جماعة الإخوان والتحريض على العنف وإثارة الشغب وما نفاه المتهمان ومحاميهما أمام جهات التحقيق.

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