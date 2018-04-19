أزارو يتفوق على متعب

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وضعت صفحة مونديال للإحصائيات والأرقام القياسية مقارنة بين نجم هجوم الأهلي المعار إلى نادي التعاون السعودي واللاعب وليد أزارو نجم منتخب المغرب المحترف بين صفوف الأهلي المصري.

وجاءت الإحصائية عن النتائج والأهداف التي سجلها كل منهما والتي يظهر من خلالها لعب كل منهما 3557 دقيقة.

ولعب "متعب" خلال هذا الوقت 47 مباراة، سجل خلالها 25 هدف، وصنع 11، وسجل أسرع هدف في الدقيقة 8.45 من زمن انطلاق المباراة، وهذه الإحصائيات والأهداف التي سجلها وصنعها في 19 مواجهة من أصل 47.

بينما اللاعب المغربي وليد أزارو لعب 43مباراة، سجل خلالها 27 هدف، وصنع 7، وسجل أسرع هدف في الدقيقة 6.29 من زمن انطلاق المباراة، وهذه الإحصائيات والأهداف التي سجلها وصنعها في 17 مواجهة من أصل 47.
شاهد..


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