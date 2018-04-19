سيدة تتهم شابًا بحرق محصول القمح فى المنوفية

19 أبريل 2018 - 11:36 ص

تقدمت ربة منزل ببلاغ تتهم عاطلًا بالتسببب فى حريق محصول القمح بقرية بى العرب التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.

وردت معلومات للواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية يفيد بنشوب حريق بكمية من محصول القمح بقرية بى العرب - دائرة المركز، بالانتقال وقوات الحماية المدنية، وتم إخماد الحريق، والذى نشب بكمية من محصول القمح بمساحة "2" قيراط من إجمالى مساحة "20" قيراطا ملك "س .س. ع" 41 ربة منزل ومقيمة بذات الناحية.

بسؤال المبلغة، اتهمت "ر.ع.ر" 28 عامًا مؤهل متوسط ومقيم بذات الناحية بإشعال النار بمحصول القمح، لخلافات سابقة بينهما وقضايا منظورة أمام القضاء.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



