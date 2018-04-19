مذيع الشرق لمعتز: إحنا " مش تفة"

19 أبريل 2018 - 11:43 ص

أصيب سامي كمال الدين المذيع بقناة الشرق التي تبث من تركيا بالصدمة ، وأعرب عن أسفه من انضمام الإعلامي بالقناة " معتز مطر " إلي صف أيمن نور ضد زملائه المعتصمين.

وأضاف علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك " قلبي وجعني بعد أن استمعت إلى تسريب معتز مطر اللي بيقول فيه إن أيمن نور تأخر كثيرا في فصل زملائه في قناة الشرق، وكان لابد يفصلهم من بدري.. وأنهم "تفة".

وتساءل : يعني ما قيل لي من الإدارة صحيح إن معتز مطر مع أيمن نور هما من قررا فصل كل من شاركوا في الأزمة:هشام عبد الله وسامي كمال الدين وهيثم أبو خليل وعبد الله الماحي وخالد اسماعيل وطارق قاسم وطلبة رضوان مش « تفة».. بجد انا مصدوم فيك يا معتز.. ليتك صمتت يا ليتك اتخذت جانبا،ولا وقفت مع الظلم وتشريد زملائك في شوارع اسطنبول

واستطرد قائلا : لما قناة مودرن سبورت قطعت عليك الكهرباء وفصلتك ساندتك وكتبت عنك، لكن لما أيمن نور قطع الكهربا عن الزملا المعتصمين في القناة وجاب لهم البوليس واعتدوا عليهم انت ساندت ايمن نور وإدارته ضد زمايلك.

وأضاف في هجومه : معتز صفني وزملائي بـ " التفة" وإن أيمن نور كان لازم يرمينا في شوارع تركيا من أول الأزمة وألا يصبر علينا 3 شهور...يا خسارة يا خسارة يا خسارة.

وتساءل أيضا : "بعدين بتقول الفصل ده أقل حاجة أمال كنت عايزهم يعملوا فيهم ايه يعدموهم ولا يخفوهم قسريا ويطلعوا حالات في برنامج حقنا كلنا مع هيثم أبو خليل.. ولا المصيبة لا تكون ناوي تخطط في المرة الجاية تخللي هيثم أبو خليل هو كمان حالة من ضمن الحالات".

يذكر أن أزمة قناة الشرق ما زالت سارية بين العاملين بالقناة وأيمن نور ، عقب فصل عدد من العاملين بالقناة في صورة مفاجئة ، ما دفعهم للاعتصاد داخل القناة.