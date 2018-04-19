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إزالة 500 حالة تعدٍ وإشغالات في بني سويف

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بنى سويف
بنى سويف

مصطفى البحار

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نفذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف بإشراف اللواء جرير مصطفى مدير الأمن بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا برئاسة أحمد دسوقى حملة مكبر لإزالة التعديات والإشغالات بشوارع مدينة ببا جنوب المحافظة .

ونجحت الحملة التى شاركت فيها قوة من مركز شرطة ببا وشرطة المرافق ومعدات الوحدة المحلية والعاملين بمجلس مدينة ببا فى إزالة التعديات بشارع بورسعيد وبمحيط كوبري محطة ببا وميدان قصر الثقافة وشارع التحرير وشارع جرجس عبد الشهيد وميدان مسجد الأوقاف وميدان الصاغة، حيث تنوعت الإزالات ما بين باعة جائلين وتعديات أمام المحلات حواجز خرسانية وأكشاك مخالفة.

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