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تقرير أمريكي:

مصر ترفض مساعدة "ترامب"

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ترامب

فوكس

قوة عربية مشتركة

هاجم موقع "فوكس" الأمريكي، اقتراح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإرسال قوات عربية مشتركة إلى مناطق الصراع في سوريا، وذلك للإنهاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، واصفة إياه بـ"الفكرة السيئة" والاقتراح "الشائك".

وتابع الموقع، في تقريره، أن اقتراح "ترامب" قوبل بالترحيب من بعض الدول العربية، التي لها أهداف "شخصية" من وراء هذا الاقتراح، بينما رفضت مصر، الحليف القوي لأمريكا في الشرق الأوسط، موضحة أن قواتها المسلحة "ليست مرتزقة عند أحد".

وعلقت الموقع، على اقتراح "ترامب"، قائلا: "لم يخف الرئيس دونالد ترامب رغبته في إخراج القوات الأمريكية من سوريا، لكن خطة إدارته الأخيرة لكيفية القيام بذلك من غير المحتمل أن تتحقق– بل تتسم بالخطورة".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن "ترامب" يرغب في أن تقوم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ودول عربية أخرى مثل مصر بتوحيد صفوف قواتها وتشكيل "قوة عربية مشتركة" للسيطرة على خطر "داعش" في سوريا.

وتابعت الشبكة، في تقريرها، أن ذلك قد يبدو جيدًا نظريًا، ولكن هناك العديد من المعوقات حال التنفيذ، أولاً، هناك فرصة ضئيلة لأن توافق غالبية الدول العربية المعنية على مثل هذه الخطة.

ثانيًا يرى الخبراء أن من الصعب سيطرة الجيوش العربية على خطر "داعش"، فيقول فيصل عيتاني، الخبير الأمني في الشرق الأوسط في مركز أبحاث مجلس الأطلسي: "لا توجد دولة عربية لديها القدرة العسكرية أو المؤسساتية اللازمة لهذا النوع من المهمة".

ونوهت الشبكة بأنه من غير الواضح إذ ستبقي القوات الأمريكية في سوريا لتدريب ودعم القوات العربية أم أنه احتمال غير وارد التنفيذ، حيث يشير "ترامب" إلى أنه يريد إعادة جميع الجنود الأمريكيين البالغ عددهم 2000 جندي إلى الوطن، والسماح لدول الشرق الأوسط بالعناية باستقرار سوريا.

وأضاف التقرير، أن "أهداف الدول العربية عندما يرتبط الأمر بالتدخل في سوريا ليست متشابهة".

لكن جيمس جيفري، المسئول السابق بإدارة الرئيس جورج بوش الابن، أوضح أن الانتهاء على "داعش" ليس بؤرة التركيز الأولى للدول المفترض نظريًا تشكيل القوة المشتركة.

ويرى "جيفري" أن خطة إدارة "ترامب" لقوة عربية مشتركة "غير مدروسة جيدًا"، فضلاً عن أن اقتراح "ترامب" قد يحول الحرب الباردة بين السعودية وإيران إلى "ساخنة"، ويؤدي إلى احتدام النزاع بصورة هائلة.

وفي السياق ذاته، ألمحت الشبكة أن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى موافقة تركيا على إرسال قوة عربية إلى سوريا، لكن من غير المرجح أن تحدث هذه الموافقة.

وأرجعت الشبكة ذلك، إلى أن القوات التركية حاليًا تقاتل في شمال سوريا لإنشاء "منطقة آمنة" تبلغ 19 ميلاً تقريبًا بين الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد والحدود التركية.

لكن، في نفس الوقت دعت تركيا أيضًا وعلى الدوام إلى عزل "الأسد" ودفعت الولايات المتحدة إلى بذل المزيد من الجهد لإزاحة الديكتاتور السوري، الأمر الذي يمكن أن يجعله أكثر قابلية لفكرة وجود قوة عربية مهتمة بإبعاد "الأسد" عن سوريا.

أما بالنسبة لمصر، التي تعتبر واحدة من أهم حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط، لكنها في نفس الوقت تدعم نظام الأسد، لذا من المحتمل أن تكون القاهرة "غير سعيدة" بدخول قوات عربية سوريا ومحاربة مواقع نظام "الأسد" هناك .

وذكر أن جون بولتون، مستشار ترامب للأمن القومي، اتصل بمدير المخابرات المصرية؛ لمناقشة إمكانية أن تساهم القاهرة في "القوة العربية"، لكن لم يفصح أحد عن نتيجة المكالمة.

ألا أن الثلاثاء الماضي، أشار محمد رشاد، المسئول السابق في المخابرات المصرية، إلى أن مصر لن تنضم إلى القوات العربية، إذ قال: "القوات المسلحة المصرية ليست مرتزقة"، متابعًا: "أن مصر تتبنى إستراتيجية تستند إلى دعم وحدة الأراضي السورية وجيشها الوطني".

في حين، سخر ستيفن كوك، الخبير في شئون الشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية، قائًلا: "يبدو أن المستشار الأمني الجديد لا يعرف موقف الحكومة المصرية من بشار الأسد".

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