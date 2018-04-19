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نجلاء فتحي تعرض فجر السعيد لوابل انتقادات

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وجهت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، رسالة انتقاد مسيئة لنجمة السينما المصرية نجلاء فتحي، بعد قيام الأخيرة بنشر صورها  علي "إنستجرام".

وأضافت "السعيد"، "عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "عزيزتي نجلاء فتحي، أسطورة الجمال في السبعينيات، نصيحة من القلب لا تنشري لك صور في هذه المرحلة من عمرك ودعي الجمهور يعيش على صورك القديمة".

وتابعت "السعيد": "اسألي زميلاتك كيف حافظن على جمالهن واتبعي نصائحهن وعودي للظهور بلوك قريب للسابق ولكن بعمرك الحالي، ميرفت أمين من جيلك لا تزال جميلة جداً، نادية الجندي لازالت جميلة، وغيرهن، وحتى إيناس الدغيدي اللي مصورة معك لا تزال محافظة على رونقها في سنها الحالي".

واختتمت "السعيد" قائلة:  "من قلب محبة عاشت سنوات على أفلامك لا أريد أن أراك بهذه الصورة حتى أظل أعيش على جمالك السابق".

وكانت الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي، قد نشرت صورة حديثة لها، يظهر بها بعضًا من علامات تقدم العمر عليها.

وقد تفاعل الكثير من مستخدمي الحساب علي تعلق "السعيد" حيث واجهت وابلا من الانتقادات لها، حيث قال سيف علي: "يختي هذه مريضة والمفروض ترفعين معنوياتها ولو مضايقك شكلها على الأقل هي كانت جميلة، أنتى وين جمالك يا ملكة الجمال.

وأضاف آخر: "حقيقي أنك مستفزة جدًا الإحساس نعمة يا مدام فجر ونجلاء جميلة فى كل مراحل حياتها إنسانة متصالحة مع نفسها ومعندهاش عقد زى ناس كتير بتوصل لهذا السن وتجرى تعمل عمليات تجميل وشد علشان تظهر بسن أصغر وطبعًا مش هقول إنها مريضة من كذا سنة بس أنا سعيدة جدًا إنها تغلبت على مرضها وظهرت لجمهوره".

وفي السياق نفسه علقت الكاتبة الصحفية اللبنانية رحاب ضاهر على ما قالته "السعيد"، "ربما خانها التعبير لفجر السعيد عند كتابة هذه الكلمات  ومن  المفترض أنها كاتبة ومثقفة فاستغربت أن  تكتب هذه الكلمات القاسية عن نجلاء فتحي وكأن الزمن لن يمر عليها أو على غيرها، التقدم بالعمر ليس حكما بالإعدام".

وعلق أخر قائلًا :"نجلاء كانت وما زالت جميلة وشجاعة منها ما فكرت تروح العيادات اللي ما تخرجي منها لكن أنتي وجهك مصطنع في كل مراحلك العمرية".






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