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كلب يفضح صفقة مخدرات ضخمة بالسويس

قضايا وحوادث

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أحمد الشربينى

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تجارة المخدرات

السويس

نفق الشهيد احمد حمدي

ضبطت الأجهزة الأمنية بنفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس سيارة نقل بداخلها مخزن 96 كيلو من مخدر البانجو و3 كيلو من مخدر الحشيش، خلال محاوله قائد السيارة المرور بها من النفق إلى محافظة السويس.

واكتشفت المخدرات داخل السيارة عقب تمكن الكلب"هيروا"، من فض الواقعة وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على المخدرات.

وردت معلومات للعميد أسامة عبدالرحمن مدير إدارة نفق الشهيد أحمد حمدى يفيد بضبط "م.أ.م" قائد سيارة نقل يحاول تهريب مواد مخدرة داخل سيارة نقل عن طريق النفق إلى محافظة السويس.


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