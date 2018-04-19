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أطباء ينقذون طفلا من سم الحوت الأزرق

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تمكن أطباء مستشفى ايتاي البارود العام من إنقاذ طفل في المرحلة الابتدائية أقبل على الانتحار بتناول حبوب حفظ الغلال التي تحتوي على سم فسفوري تنفيذًا لتعليمات الحوت الأزرق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من المستشفى العام بإيتاي البارود، يفيد بوصول الطفل "خ.م.ط" 12 عامًا، بالصف السادس الابتدائي، ومقيم بإحدى قرى المركز، ومصاب بإدعاء تسمم فسفوري إثر تناول مادة سامة غير معلومة.

وبسؤال الطبيب المعالج، أفاد بأنه تناول حبوب حفظ الغلال، تنفيذًا لأوامر لعبة الحوت الأزرق التي يمارسها على الهاتف المحمول، وتبين وجود "رسمة الموت" على الذراع الأيمن للطفل المصاب، وتم تحويله لمركز السموم بطنطا لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4788 إداري 2018 إيتاي البارود، وجار العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



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