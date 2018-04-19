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النقض تؤيد إدراج متهمى النائب العام على قوائم الإرهاب

قضايا وحوادث

محكمة النقض
محكمة النقض

أحمد الشربينى

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محكمة النقض

اغتيال النائب العام

قوائم الإرهاب

ادراج المتهمين على قوائم الارهاب

قررت محكمة النقض رفض الطعون المقدمة من المتهمين بـ"اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات"، على قرار إدراجهم بقوائم الشخصيات الإرهابية، وأيدت قرار إدراجهم.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت فى يوليو الماضى، برئاسة المستشار حسن فريد، وبإجماع الآراء، بإعدام 28 متهمًا، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار الراحل هشام بركات.

كما عاقبت المحكمة 15 متهمًا بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذى توفى قبل الفصل فى الدعوى.


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