"خالد توفيق" شخصية العام بالسودان

19 أبريل 2018 - 12:34 م

احتفلت مجموعة "تعليم بلا حدود" في العاصمة السودانية الخرطوم، بالكاتب المصري الراحل أحمد خالد توفيق" ، والذي اختارته شخصية العام.

كانت مجموعة تعليم بلا حدود قد دعت لحضور يوم القراءة في الخرطوم 2018 في نسخته السابعة ، والذي اختار هذا العام الكاتب الراحل د.أحمد خالد توفيق كشخصية العام ، لما له من إرث إبداعي.

مجموعة من النشطاء تداولوا الخبر وسط سعادة واعتزاز لما قامت به الخرطوم، حيث غرد حساب علياء جاد شكرا للسودان، تحتفل في يوم القراءة بالعظيم أحمد خالد توفيق كما يليق بأخلاق الكرام.

فيما غرد حساب محمود النهاردة كمان في ندوة عملاها الاستاذة شيرين هنائي عن الدكتور أحمد الله يرحمه.

يذكر أن أحمد خالد توفيق من مواليد القاهرة فى 10 يونيو 1962، وعمل طبيبًا وأديبًا.

ويعتبر من أبرز الكتاب العرب فى مجال أدب الرعب والأشهر فى مجال أدب الشباب والفانتازيا والخيال العلمى ويلقب بالعراب، ومن أبرز أعماله سلاسل ما وراء الطبيعة، فانتازيا، سافارى. صدرت له روايات "نادى القتال، يوتوبيا، السنجة، مثل إيكاروس، فى ممر الفئران"، كما صدر له عدد من المجموعات والقصص القصيرة منها " قوس قزح، عقل بلا جسد، حظك اليوم، الآن نفتح الصندوق، الآن أفهم، لست وحدك".

وقد وافته المنية أول الشهر الجاري عن عمر يناهز 55 عاما ودفن بمقابر العائلة في مدينة طنطا .