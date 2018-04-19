تأجيل نظر بطلان حكم قضائى لجمعية زراعية ليوم 7 يونيو المقبل

19 أبريل 2018 - 12:37 م

قررت محكمة جنح مركز المنيا اليوم الخميس، تأجيل نظر بطلان حكم قضائى باستلام أرض جمعية زراعية بقرية الإسماعيلية التابعة لمركز المنيا إلى جلسة 7 يونيو المقبل للاطلاع وسماع أقوال مقيم الدعوى.

وقال عزت الديب المحامى إن المحكمة نظر اليوم حكم محكمة جنح المنيا بشأن عدم الاختصاص فى دعوى استلام أرض جمعية زراعية حكومية تابعة لوزارة الزراعة إلى الأهالى لبيعها بحجة أنها غير مستغلة والتى قضت فيها المحكمة فى مارس الماضى بعدم الاختصاص وإحالتها للقضاء الإدارى مرة أخرى.

كانت محكمة القضاء الإدارى بأسيوط قضت بعدم حجية الأرض وما عليها إلى وملكيتها لمديرية الزراعة إلا أن محكمة جنح المنيا قضت ببطلان هذا الحكم الصادر عام 2014 وتم الطعن على هذا الحكم أمام المحاكم الكدنية والتى قضت بالبطلان إلى أن المدعى مقيم الدعوى طالب والمتبرع الرئيسى بالأرض طالب بملكية الأرض مرة أخرى إلى الدولة باعتبار أن التبرع المؤرخ عام 1966 ما زال قائمًا وبالتالى لا يجوز بيع أراضى الدمعية لغير إلا بعد إزالة قرار التبرع