وزير خارجية فرنسا يكشف الحالة الصحية "لحفتر"

19 أبريل 2018 - 12:39 م

كشف وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الحالة الصحية لخليفة حفتر، قائد القوات المدعومة من مجلس نواب طبرق (شرق ليبيا).

ونقل موقع "إذاعة فرنسا الدولية" (حكومي)، الخميس، عن لودريان قوله، “المشير خليفة حفتر في حالة أفضل”. مشيرًا إلى تلقيه العلاج في أحد المستشفيات العسكرية في ضواحي باريس بالعاصمة باريس.

ويعد تصريح لودريان هو الأول لمسؤول فرنسي حول حفتر في الآونة الأخيرة، وسط تضارب الأنباء حول صحته منذ نقله إلى فرنسا في 11 أبريل الجاري إثر تعرضه لجلطة دماغية.

يشار أن لودريان أدلى بتصريحه حول حفتر خلال إفادة له أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية، مساء الأربعاء.

وتم نقل حفتر إلى فرنسا بعد أن فقد وعيه أثناء وجوده في العاصمة الأردنية عمان، وفق وسائل إعلام فرنسية.

ورجح موقع “إذاعة فرنسا الدولية”، الجمعة الماضية، استمرار رقود حفتر في المستشفى التعليمي العسكري بيرسي، بمدينة كلامار بالضاحية الغربية للعاصمة الفرنسية باريس.

والمستشفى التعليمي العسكري بيرسي تابع لوزارة الدفاع الفرنسية، ومتخصص في أمراض الدم، لاسيما سرطان الدم (اللوكيميا).

ويعد المستشفى مركزًا لعلاج الكثير من المشاهير والسياسيين، أبرزهم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (توفي في 11 نوفمبر2004).

ومنذ مطلع أبريل الجاري، لم يظهر حفتر علنًا، حين أعلن قرب ما أسماه “تحرير مدينة درنة (شرق)” من سيطرة قوات “مجلس شوري مجاهدي درنة”، وذلك عبر مقطع مصور بث من مشارف المدينة