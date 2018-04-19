الأهلي يطلب تقديم موعد مباراة نصف نهائي كأس مصر

19 أبريل 2018 - 12:42 م

طلب الجهاز الفني بالنادي الأهلي من اتحاد الكرة "الجبلاية" تقديم موعد مباراة نصف نهائي كأس مصر والمقرر لها 9 مايو المقبل.

وجاء طلب التقديم لتكون المباراة في 8 مايو المقبل يتقديمها 24 ساعة، لمنح الفريق راحة قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة في مباراة أياكس الهولندي في اعتزال حسام غالي.

وأضاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي أنه سيطالب إدارة النادي الأهلي بالتقدم بخطاب رسمي لتقديم موعد المباراة لمدة 24 ساعة حال تخطى مباراة دور الـ8.

ويواجه الأهلي فريق الترجي التونسي يوم 4 مايو المقبل، فيما تقام مباراة اعتزال حسام غالي أمام أياكس الهولندي يوم11 من نفس الشهر، على أن يسافر الأهلي بعدها إلى أوغندا؛ استعدادا لمواجهة كمبالا سيتي يوم 15 مايو المقبل.



