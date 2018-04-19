"نافعة" يتساءل: أين البند الذي أقره السيسي في 3 يوليو؟

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مصر

الرئيس

المصالحة

نافعة

تساءل الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن عدم تفعيل الرئيس السيسي بند المصالحة التي ذكرها في 2013.

وأضاف "نافعة" خلال تدوينه له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر"، "كم من المتابعين والمعلقين على تغريدة المصالحة يعلم أن خارطة الطريق التي أعلنها السيسي يوم 3 يوليو 2013 حين كان وزيرًا للدفاع".

وتابع، "نصت الخريطة على تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل كافة التوجهات؟".

وأختتم تدوينتة متسائلًا، "فلماذا لم ينفذ هذا البند؟ ألم يحن الأوان".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة نافعة حيث قال وليد عبد الكريم، "يا ليتهم يجلسون الآن ويفضلون مصلحة الوطن علي المصلحة الشخصية قبل أن تصبح المصالحة نوع من الرفاهية التي لا يمتلكها الجميع". 

وأضاف أخر "ده كان قبل إجرام الإخوان وعملياتهم ضد النائب العام و الجيش و الشرطة و وزير الداخليه، أنت بتنسي و لا بتتناسي؟؟ مشكلة الإخوان مع الشعب مش مع النظام و مشكلة الشعب مع الإخوان و النشطاء".          

وكان نافعة، نشر تدونية بالأمس تحدث بها عن المصالحة حيث قال"المصالحة مع الإخوان شعار خادع تم ابتذاله، فلا الجماعة تريد مصالحة لأن السياسات الاستبعادية للنظام تخدمها على المدى الطويل، ولا النظام يريد مصالحة لأنه يحتاج إلى فزاعة تبرر تجاوزاته".

وتابع، "مطلوب مصالحة مجتمعية تعزل التطرف وتحاصر الاستبداد لكن لن يقدر عليها سوى مجتمع مدني واع فمتى نفيق؟".

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