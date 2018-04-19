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"الجبلاية" تخطر الأهلي بموعد مبارياته أفريقيًا

الرياضة

الأهلي
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تلقى النادي الأهلي خطابا رسميا من اتحاد الكرة حدد من خلاله مباراتي الفريق في أول جولتين بدور المجموعات في دوري الأبطال الإفريقي.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي أن خطاب الاتحاد الإفريقي حدد مباراة الأهلي والترجي التونسي يوم 4 مايو المقبل، فيما تقام مباراة الجولة الثانية أمام كمبالا سيتي الأوغندي يوم 15 من نفس الشهر على ملعب الأخير.

وأتم مدير الكرة بالأهلي أنه سيتم إخطار الاتحاد الإفريقي خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد ملعب مباراة الأهلي والترجي عقب استخراج الموافقات الأمنية.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن اللعب أمام الترجي على استاد القاهرة له أولوية لدى الجهاز الفني واللاعبين، والجميع يقدر الدور الكبير للجهات الأمنية في تأمين المباريات وحرصها على عودة الجماهير للمدرجات، وهناك تنسيق كامل تقوم به إدارة النادي؛ من أجل حسم هذا الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة.


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