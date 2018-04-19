مشاري راشد: الإخوان متلونون

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مشاري

واصل الداعية الكويتي مشاري راشد العفاسي‏ الهجوم على جماعة الإخوان المسلمين، ووصفهم بـ"المتلونين"

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا: "أنحش ياعوض، قاعدة يلجأ لها أهل الأهواء في مثل هذه الأيام ! فهذ حالهم منذ 90 سنة"

وتابع "مشاري": "الإخوان ينشطون تارة حين يمكنون بنفوذ المتخفين منهم، بالإضافة إلى أنهم  يسجنون ويهربون ويسكتون تارة".

وأشار: "يداهنون ويحكمون تارة، ثم يغيرون مذهبهم حسب الدولة ففي كل دولة ثوب، ويتلون موقفهم السياسي حسب مصلحة الحزب لا مصلحة الدين .

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "مشاري" حيث قال "أبو يعقوب": "صدقت يا شيخ يتلونون علي حسب المصلح وأتمنى من المشايخ والحكومة يشنون حملة عليهم ويفضحونهم ويبينون للناس خطرهم ومخططاتهم واذا سكتنا عنهم بزيدون هذيل مرض ولازم نعالجه"

وأضاف أخر: "هل فجأة أصبح الإخوان العدو الأول للأمة؟ أنا لحد كتابة هذه الأسطر لست أصدق أن من غرد العشرات من التغريدات في زمن قياسي هو الشيخ مشاري.. وحتى مستوى التغريدات مستوى لا يليق مع تقديري لشخصك. أين هم "و الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس"


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