» حكم بإعدام مأذون داعش بالعراق

19 أبريل 2018 - 12:58 م

قضت محكمة عراقية، اليوم الخميس، بإعدام القاضي الشرعي لعقود الزواج في تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش)، إبان سيطرة التنظيم على مدينة الموصل.

وقال المتحدث باسم “مجلس القضاء الأعلى” عبد الستار بيرقدار، في بيان له، إن “محكمة جنايات نينوى (شمال) أصدرت حكم الإعدام بحق أحد أفراد داعش”.

وأضاف بيرقدار أن “المتهم كان يعمل بصفة قاض في محكمة عقود الزواج في ما يسمى بالمحاكم الشرعية التي ابتدعها التنظيم الإرهابي في الموصل”.

وتابع تمت “المحاكمة وفق أحكام المادة الرابعة من قانون الإرهاب وراعت كل الضمانات القانونية”.

والحكم أولي ويجوز الطعن عليه أمام محكمة أعلى درجة.

وأصدرت محكمة الجنايات في الموصل، الأربعاء، حكما بالإعدام بحق 212 شخصاً بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة الاسلامية “داعش”.

فيما أصدرت ذات المحكمة حكما بالسجن المؤبد (مدى الحياة) بحق 150 آخرين، و341 شخصاً بالسجن المؤقت، و112 بالافراج لعدم كفاية الأدلة.

وتشير التقديرات إلى أن العراق يحتجز في معسكر شمالي البلاد، نحو 1400 من الزوجات الأجنبيات وأطفال من يُشتبه في أنهم أعضاء ببتنظيم الدولة “داعش”.

وتجري محاكمة المنتمين لتنظيم “داعش”، بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، والتي تنص على الحكم بإعدام كل من ارتكب، بصفته فاعلاً أصلياً أو شريكاً في الأعمال الإرهابية.

ويعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكنّ الإرهابيين من القيام بالجريمة كفاعل أصلي.