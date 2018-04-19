» «ضد الغلاء» تستغيث بـ "السيسي"

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طالبت جمعية مواطنون ضد الغلاء رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي  بعدم التصديق على قانون زيادة رواتب الوزراء والنواب  مشيرة إلى أن اذا كان  رئيس الجمهورية  تبرع قبل ذلك براتبه إلى صندوق تحيا  فما الحال بالمسئولين الذين مفترض أن يمثلون قدوة للمواطنين .

وقال محمود العسقلانى رئيس الجمعية في بيان له إن الرئيس تبرع بنصف راتبه وما ورثه من أبويه  ما يفترض معه أن يترفع النواب ويمارسوا نفس الفعل الإيجابى مؤكدا أن  هناك تعارض مصالح واضح على اعتبار أن أصحاب المصلحة يشرعون قانون يستفيدون منه.

وأضاف العسقلانى: "كما أن القانون يفيد الحكومة والتى يفترض أن هناك فصلا بينها وبين البرلمان حتى لا تتوافق المصالح وتتصالح وتضيع مصالح الشعب بين حكومة تنفيذية يفترض أنها خاضعة لرقابة برلمانية فى الوقت الذى يفرضون فيه رسوم بقانون يجرى مناقشته على عربات الفول التى يفترض أن تدعمها الدولة والبرلمان على اعتبار أن الغاية من وجود السلطتين التشريعية والتنفيذية هى خدمة الشعب وليس مص دم الشعب الذى يكتوى بالغلاء كما أنه لايوجد حس سياسى من الذين شرعوا القانون".


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