هدف لـ"مؤمن زكريا" مرشح لجائزة الأفضل في أبطال آسيا

19 أبريل 2018 - 01:01 م

سجل اللاعب مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي المحترف بين صفوف الأهلي السعودي هدف خلال لقاء فريقه مع الجزيرة الإماراتي، وتم وضع الهدف ضمن قائمة الأهداف المرشحة لحصد جائزة أفضل هدف في الجولة السادسة والاخيرة من منافسات دوري أبطال آسيا.

وتواجد عمر عبد الرحمن "عموري" قائد العين الإماراتى فى قائمة المرشحين للحصول على جائزة "هدف الجولة"، وذلك عن المرحلة السادسة والأخيرة ضمن منافسات دور المجموعات بمسابقة دورى ابطال اسيا، بعدما سجل هدفاً فى فوز الفريق الإماراتى المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى حسين الشحات على الريان القطرى بنتيجة 4-1 فى المباراة التى جمعتهما الاثنين الماضى بالعاصمة القطرية "الدوحة".

ويتم اختيار الهدف الفائز من خلال تصويت الجمهور عبر الموقع الرسمى للاتحاد الآسيوي.



