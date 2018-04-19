مع مصر.. كندا تسير على خطى روسيا

19 أبريل 2018 - 01:02 م

ربطت وكالة الأنباء الصينية، شينخوا، بين رفع حظر روسيا الطيران مع مصر، بعد توقف دام أكثر من عامين، وبين قرار الحكومة الكندية بفعل نفس الشىء تجاه مصر، مستفسرة إذ كانت روسيا لها يد في قرار "كندا" أم أن الاستقرار النسبي في مصر هو من دفع الأخيرة للقدم على هذه الخطوة .

وقررت الحكومة الكندية رفع الحظر المفروض على رحلات "مصر للطيران" المباشرة بعد أكثر من عامين من التوقف، وفقا لما ذكره وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل في بيان اليوم له أمس الأربعاء.

وقال قابيل: "سيساهم القرار في زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية إلى السوق الكندية خاصة المحاصيل الزراعية".

وأشار الوزير إلى أن القرار جاء بعد الجهود التي قام بها مكتب التمثيل التجاري المصري في مونتريال بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني المصرية التي قامت بترتيب زيارة وفد من وزارة النقل الكندية إلى مصر.

وخلال الزيارة، استعرض المسئولون الكنديون الترتيبات الإجرائية والأمنية المتعلقة برحلات شركة "مصر للطيران" المباشرة إلى تورنتو في كندا، على حد قول "قابيل".

وذكرت الوكالة الصينية أن مصر عانت من الركود الاقتصادي خلال السنوات القليلة الماضية من عدم الاستقرار السياسي والتحديات الأمنية ذات الصلة.

لذا تعمل الدولة حاليًا على زيادة صادراتها باعتبارها واحدة من المصادر الرئيسية للدخل القومي والعملات الصعبة، وتمكنت من زيادة صادراتها غير النفطية بنسبة 9 % لتتجاوز 21 مليار دولار أمريكي في عام 2017 ، وفقًا لتقرير رسمي صدر في يناير.

ولتعزيز الاقتصاد بدأت مصر في أواخر 2016 بالتعويم الكامل للعملة المحلية كخطوة أولى في برنامج إصلاح اقتصادي صارم لمدة ثلاث سنوات يعتمد على إجراءات التقشف وتقليص دعم الوقود والطاقة وزيادة الضرائب.

تم تشجيع خطة مصر الإصلاحية على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وتم بالفعل تسليم نصفه إلى الحكومة المصرية .